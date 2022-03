Politik : Große Friedensdemo mit klarer Ansage: „Putin, verpiss dich!“

Weltweit ruft die Klimabewegung Fridays for Future zum Protest gegen den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine auf. In Hamburg kommen viele Tausende zusammen, darunter auch viele Schülerinnen und Schüler, die extra frei bekommen haben.

Laut, bunt, mit klarer Kante und zu vielen Tausenden sind in Hamburg vor allem junge Menschen gegen den vom russischen Präsidenten Wladimir Putin begonnenen Krieg gegen die Ukraine auf die Straße gegangen. Genau eine Woche nach dem Angriff der russischen Truppen folgten sie am Donnerstag dem Aufruf von Fridays for Future (FFF) zu einer Friedensdemonstr...

