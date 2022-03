Friedensdemo : Großdemo in Hamburg für sofortigen Frieden in der Ukraine

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine entsetzt die Menschen in Deutschland. Am Sonntag gehen in Hamburg mindestens 10 000 Demonstranten auf die Straße. Sie fordern Frieden.

Tausende Demonstranten haben in Hamburg einen sofortigen Stopp des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine gefordert. Veranstalter und Polizei sprachen am Sonntag übereinstimmend von mindestens 10 000 Teilnehmern. Zu der Kundgebung am Jungfernstieg hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) zusammen mit dem Norddeutsch-Ukrainischen Hilfsstab und ei...

