Demonstrationen : Größte Proteste seit Tagen in Myanmar

Entschlossen und scheinbar furchtlos kämpfen die Menschen in Myanmar gegen die Junta. Hunderttausende sollen es gewesen sein. Das Militär gibt sich unbeeindruckt.

Naypyidaw | In Myanmar reißen die Proteste gegen den Militärputsch und den drohenden Abstieg in eine neue Ära der Diktatur nicht ab. Allein in der früheren Hauptstadt Rangun versammelten sich Zehntausende Demonstranten. Beobachtern zufolge handelte es sich um di...

