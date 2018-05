Syrien-Konflikt : Giftgas-Angriff: Experten finden Chlorgas-Spuren in Sarakib

In Syrien hat es im Februar einen Giftgas-Angriff gegeben, bestätigt nun die Organisation OPCW.

von dpa

16. Mai 2018, 11:35 Uhr

Den Haag | Die Organisation für ein Verbot von Chemiewaffen (OPCW) hat den wahrscheinlichen Einsatz von verbotenen Chemiewaffen im Februar in Syrien bestätigt. Am 4. Februar sei mit hoher Wahrscheinlichkeit Chlorgas in Sarakib in der Provinz Idlib eingesetzt worden, teilte die OPCW am Mittwoch in Den Haag mit. Das sei das Ergebnis einer Untersuchung des eigenen Expertenteams.

Die OPCW hat allerdings kein Mandat, Verantwortliche für den Einsatz von verbotenen Chemiewaffen festzustellen. Der OPCW-Bericht zum mutmaßlichen Einsatz von Chemiewaffen im April in Duma ist noch nicht veröffentlicht worden.

Rettungshelfer und Aktivsten hatten die syrische Regierung für den Giftgas-Einsatz verantwortlich gemacht. Die Rettungsorganisation Weißhelme berichtete, in der von Rebellen kontrollierten Stadt Sarakib im Nordwesten des Bürgerkriegslandes seien mindestens zwölf Menschen verletzt worden, als sie Chlorgas eingeatmet hätten. Ein Hubschrauber habe eine Bombe mit dem Gas abgeworfen, erklärten die Weißhelme.