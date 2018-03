Moskau : Gift-Anschlag auf Ex-Spion: Russland will britisches Ultimatum ignorieren

Theresa May will Details zu dem Nervengift-Anschlag wissen. Doch was passiert, wenn Moskau die Frist ignoriert?

von dpa

13. März 2018, 15:51 Uhr

London/Moskau | Russland will auf das britische Ultimatum im Fall des Giftanschlags auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal bis auf Weiteres nicht eingehen. Erst müsse Moskau Zugang zu den verdächtigen Proben erhalten und London eine gemeinsame Untersuchung zulassen, teilte das Außenministerium am Dienstag in der russischen Hauptstadt mit. „Ansonsten sind alle Aussagen Londons sinnlos“, hieß es. Ohne das Zugeständnis sei das Vorgehen Großbritanniens ein weiterer „unmenschlicher Versuch“, Russland zu diskreditieren.

Der Ex-Spion Skripal (66) und seine Tochter Yulia (33) waren am 4. März bewusstlos auf einer Parkbank in der südenglischen Kleinstadt Salisbury entdeckt worden. Sie befinden sich weiterhin in einem kritischen Zustand. Insgesamt mussten 21 Menschen im Krankenhaus behandelt werden, darunter ist auch ein Polizist.

Kurz vor Ablauf des Ultimatums an Russland wegen des Attentats auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal trifft sich Dienstagmittag der Sicherheitsrat der britischen Regierung. Das sogenannte Cobra-Komitee beschäftigt sich mit den neuesten Entwicklungen und möglichen Konsequenzen in dem mysteriösen Fall.

London macht Moskau für den Anschlag verantwortlich. Das Außenministerium in Moskau weist die Vorwürfe zurück und spricht von einer „Zirkusnummer“. Rückendeckung erhielt Großbritannien aus Frankreich, den USA und von der Nato. US-Außenminister Rex Tillerson teilte mit: „Wir haben volles Vertrauen in die Untersuchungen des Vereinigten Königreiches und seine Bewertung.“ Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg nannte den Einsatz von jeglichem Nervengas „grauenhaft und vollkommen inakzeptabel“.

Die britische Premierministerin Theresa May sprach mit dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron über „das breite Muster aggressiven russischen Verhaltens“, auf das laut Downing Street gemeinsam mit den Verbündeten geantwortet werden soll.

Russland soll sich erklären

Russland müsse sich bis Dienstagabend gegenüber der Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) erklären, hatte May am Montag im Parlament gefordert. Andernfalls drohten Konsequenzen. Details nannte die Regierungschefin aber nicht. Die Frist laufe um Mitternacht ab, sagte ein Regierungssprecher in London.

Britische Medien wie die „Times“ halten eine Cyberattacke auf den Kreml für möglich. Eine andere Maßnahme könnte die Ausweisung von Diplomaten sein. Auch finanzielle Maßnahmen gegen Oligarchen mit Immobilienbesitz in London aus dem Umfeld des russischen Präsidenten Wladimir Putin seien denkbar. May hatte bisher damit gedroht, keine Regierungsvertreter zur Fußball-Weltmeisterschaft zu schicken.

Zwei mögliche Erklärungen des Attentats, laut May

Ihrer Ansicht nach gibt es nur zwei mögliche Erklärungen für das Attentat: Entweder habe Moskau den Anschlag direkt ausgeführt oder die russische Regierung habe die Kontrolle über das Nervengift verloren und es sei in andere Hände gelangt. Der russische Botschafter in London wurde in das Außenministerium einbestellt. Nowitschok zählt zu den gefährlichsten Nervengiften überhaupt und kommt in etwa 100 Varianten vor. Es ist nur schwer nachzuweisen.

Ein „absolutes Hirngespinst“ nannte Leonid Sluzki, Vorsitzender des Duma-Komitees für internationale Angelegenheiten, die Vorwürfe aus Großbritannien. Möglicherweise wolle London die Präsidentenwahl beeinflussen. Für den Ex-Chef des russischen Geheimdienstes FSB, Sergej Stepaschin, könnte die Fußball-WM im Sommer in Russland ein Grund für die Vorwürfe sein. „Die Briten hassen uns einfach für die Tatsache, dass die Meisterschaft in unserem Land stattfindet.“

Skripal soll den britischen Auslandsgeheimdienst MI6 über russische Agenten in Europa informiert haben. 2004 flog der ehemalige Oberst des russischen Militärgeheimdienstes GRU auf und wurde festgenommen. Er wurde zu 13 Jahren Lagerhaft verurteilt. Im Rahmen eines Gefangenenaustauschs kam er 2010 nach Großbritannien.

Der Fall erinnert an den Mord an dem Ex-Agenten und Kremlkritiker Alexander Litwinenko, der 2006 in London mit radioaktivem Polonium vergiftet wurde. Die Spuren der Täter führten auch nach Moskau.