Ungleichheit in Führungsetagen : Giffey vermisst Ostdeutsche in Unternehmensvorständen

Familienministerin Franziska Giffey wünscht sich mehr Ostdeutsche in Unternehmensvorständen. «Viele regt es auf, dass in Vorständen großer Unternehmen Frauen nur zu 6 Prozent vertreten sind.

von dpa

24. Dezember 2018, 10:19 Uhr

Mindestens genauso skandalös ist es jedoch, dass nur 2 Prozent der Vorstände aus ostdeutschen Ländern stammen», sagte die SPD-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. In Behörden sei das ähnlich.

«Es gibt ein Ungleichgewicht in den Führungsetagen des Landes. Ostdeutsche können wir auf der obersten und in den mittleren Führungsebenen mit der Lupe suchen», beklagte Giffey, selbst gebürtige Brandenburgerin. «Damit fangen viele Probleme an, die wir seit Jahren beklagen. Der Osten muss mitgedacht werden, er muss endlich eine stärkere Rolle spielen.»