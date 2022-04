Neuwahl : Gewerkschaft fordert Aufstockung der Landespolizei

Die Probleme der Polizisten sind bekannt: Zu viele Aufgaben für zu wenig Personal. Die Gewerkschaft der Polizei fordert nun personelle Verstärkung. Der am Mittwoch im Amt bestätigte GdP-Chef findet deutliche Worte für die Misere.

Der bisherige Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei (GdP) Mecklenburg-Vorpommern, Christian Schumacher, ist in seinem Amt bestätigt worden. Der 46-Jährige wurde GdP-Angaben zufolge beim 8. Landesdelegiertentag am Mittwoch in Rostock von 83 Prozent der Delegierten gewählt. Schumacher amtiert seit 2013. Aktuell sind in der Landespolizei knapp 5800 Mit...

