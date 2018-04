Nach Klage von Abgeordnetenwatch : Gericht: Bundestag muss Dokumente zu Parteispenden herausgeben

Die Organisation begrüßte das Urteil als Stärkung der Bürgerrechte und der Transparenz des Staates.

von dpa/shz.de

26. April 2018, 16:15 Uhr

Berlin | Der Bundestag muss nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Berlin interne Unterlagen zu Parteispenden und Rechenschaftsberichten offenlegen. Die Transparenzorganisation Abgeordnetenwatch hatte Einsicht in Vermerke, Dienstanweisungen und ähnliche amtliche Aufzeichnungen der Parlamentsverwaltung verlangt. Dieser Forderung müsse der Bundestag nachkommen, entschied das Gericht am Donnerstag.

Die Vertreter von Abgeordnetenwatch begrüßten das Urteil. „Das ist eine Stärkung der Bürgerrechte und der Transparenz des Staates. Und damit letztlich auch eine Stärkung der Demokratie“, sagte Roman Ebener, Sprecher der Transparenzorganisation. Bei Parteispenden gehe es um Millionensummen, die alljährlich von Konzernen und Lobbyverbänden an die Parteien fließen, sagt Ebener. „Wie gewissenhaft der Bundestag prüft und wie er fragwürdigen Zahlungen nachgeht, war bislang unklar.“

In den Rechenschaftsberichten müssen Parteien jährlich alle Spenden von mehr als 10.000 Euro offenlegen. Die Bundestagsverwaltung muss nun sämtliche Korrespondenzen, Vermerke, Notizen, Dienstanweisungen und sonstige amtliche Aufzeichnungen im Zusammenhang mit den Rechenschaftsberichten der Parteien an Abgeordnetenatch herausgeben. Der jetzige Richterspruch betreffe konkret die Jahre 2013 und 2014, werde jedoch auch auf alle anderen Jahre anwendbar sein, heißt es in einer Mitteilung der Organisation.

Verhandelt wurden in Berlin zwei Fälle, in denen Abgeordnetenwatch die Offenlegung von Dokumenten aus den Jahren 2013 und 2014 gefordert hatte. Bereits im Januar 2017 hatte das Verwaltungsgericht das Parlament dazu verpflichtet, die Dokumente herauszugeben. Der Bundestag legte damals Berufung gegen das Urteil ein – diese lehnte das Oberverwaltungsgericht nun ab. Eine Revision zum Bundesverwaltungsgericht in Leipzig ist möglich.

Ebener appellierte allerdings an Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble, von einer Revision abzusehen. „Herr Schäuble sollte das wegweisende Urteil akzeptieren und die Transparenzblockade des Bundestags beenden. Es hätte mehr als ein Geschmäckle, wenn ein Beteiligter an einem Spendenskandal Transparenz bei den Parteispenden verhindern würde.“