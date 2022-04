Türkei : Gericht beschließt Abgabe von Khashoggi-Verfahren an Riad

Der saudische Journalist Jamal Khashoggi wird 2018 im Konsulat seines Heimatlandes in Istanbul getötet. Die Türkei wollte die Täter zur Rechenschaft ziehen - doch die Chancen dafür stehen nun schlecht.

Dreieinhalb Jahre nach dem Mord an dem saudischen Journalisten Jamal Khashoggi in der Türkei wird das Verfahren in Istanbul vorerst ausgesetzt. Ein Gericht in der Metropole entschied, den Mordprozess gegen 26 saudische Staatsbürger an Saudi-Arabien zu überstellen. Seine Entscheidung begründete das Gericht zunächst nicht näher. Gegen die Angeklagten war...

