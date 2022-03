Gespräch mit Putin : Gerhard Schröder und seine Ehefrau mit Blaulicht in Moskau unterwegs

Der Altkanzler hat sich in der russischen Hauptstadt zu einem ersten Gespräch mit seinem langjährigem Freund Wladimir Putin getroffen. Der ukrainische Botschafter verrät, dass Gerhard Schöder schon bald öffentlich über die Ergebnisse sprechen will.

Die Initiative zu der Reise von Gerhard Schröder nach Russland ging nach Angaben des ukrainischen Botschafters in Deutschland, Andrij Melnyk, vom Altkanzler selbst aus. „Ich darf im Moment noch keine Einzelheiten verraten“, sagte Melnyk am Freitagabend in der „Bild“-Sendung „Viertel nach Acht“. Aber der Vorschlag zu dieser Initiative sei in den vergang...

