Genossen rücken von „AKK“ ab

Kritik an Kramp-Karrenbauer: Mehrere SPD-Politiker wollen CDU-Chefin nicht zur Kanzlerin wählen

von shz.de

09. März 2019, 09:51 Uhr

Berlin | Kurz vor dem ersten Jahrestag der schwarz-roten Koalition im Bund ist in Teilen von Union und SPD ein Streit über die Zukunft der Regierung ausgebrochen. Mehrere SPD-Politiker lehnten es ab, CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer zur Kanzlerin zu wählen, sollte Regierungschefin Angela Merkel (CDU) vorzeitig zurücktreten. Zugleich brachte die Werte-Union, eine besonders konservative Gruppe von Unionspolitikern, einen baldigen Wechsel im Kanzleramt ins Gespräch.

Dies wünschten sich viele Mitglieder der CDU, sagte der Chef der Werte-Union, Alexander Mitsch. Die vierte Regierung von Merkel – ihre dritte Große Koalition – ist nach einer etwa halbjährigen quälenden Regierungsbildung an diesem Donnerstag erst seit genau einem Jahr im Amt.

Mitsch sagte: „Viele Mitglieder der CDU wünschen sich einen baldigen Wechsel im Kanzleramt.“ Kramp-Karrenbauer könne „die begonnene Politikwende, insbesondere beim Thema Einwanderung, dort praktisch umsetzen“. Der Wechsel im Kanzleramt „sollte auch mit einer Umbesetzung des Kabinetts einhergehen“, forderte Mitsch. „Insbesondere im Wirtschaftsressort müssten dringend neue Impulse gesetzt werden.“

Neben einer Spitze auf den Amtsinhaber und Merkel-Vertrauten Peter Altmaier (CDU) kann diese Bemerkung Mitschs als Anregung zur Einbindung des bei der Wahl zum CDU-Vorsitz unterlegenen Ex-Unionsfraktionschefs Friedrich Merz verstanden werden. Von dem Finanz- und Wirtschaftsexperten Merz heißt es in Berlin, er könne sich ein Ministeramt in einem Kabinett Kramp-Karrenbauer gut vorstellen.

Der Chef des konservativen Seeheimer Kreises in der SPD, Johannes Kahrs, sagte dagegen im „Spiegel“: „Wenn Frau Merkel versuchen sollte, ihre Kanzlerschaft an Frau Kramp-Karrenbauer zu übergeben, gäbe es sofort Neuwahlen.“ In der SPD werde niemand einen solchen Wechsel mitmachen. „Würde Merkel abtreten, wäre das quasi die Aufkündigung der Geschäftsgrundlage dieser Regierung“, sagte auch Juso-Chef Kevin Kühnert, der allerdings ohnehin dem Bündnis mit der Union ablehnend gegenübersteht.

Der Vorsitzende des mächtigen SPD-Landesverbands Nordrhein-Westfalen, Sebastian Hartmann, wies gleichfalls darauf hin, dass seine Partei einen Koalitionsvertrag nur „mit Frau Merkel als Kanzlerin“ unterzeichnet habe. Auf jeden Fall werde die SPD sicher nichts unternehmen, um die Führungskrise der CDU zu befrieden. „Schon gar nicht werden wir ihr bei irgendeiner Erneuerung helfen – da sollten wir als SPD die Nerven bewahren“, sagte Hartmann ebenfalls dem „Spiegel“. Kramp-Karrenbauer habe zudem mit Äußerungen zur Migrationspolitik und ihrem umstrittenen Karnevalsauftritt die Bündnisfähigkeit mit der SPD beschädigt. „Es ist kein konservatives Profil, sondern ein reaktionäres Profil, bei dem Themen, die in der Vergangenheit durch die Union nicht befriedet wurden, recht brachial aufgegriffen werden“, sagte Hartmann.

Dem Bericht zufolge wollen zahlreiche Sozialdemokraten vermeiden, dass Kramp-Karrenbauer mit einem Amtsbonus als Kanzlerin in den nächsten Bundestagswahlkampf ziehen kann. Allerdings legte sich auch die Union in der Frage der Kanzlerkandidatur für 2021 bislang nicht fest.

Gegenwind für die aufmüpfigen Genossen kam von SPD-Vizeparteichef Ralf Stegner. Die Frage eines Wechsels im Kanzleramt stelle sich derzeit nicht, sagte er im Berliner „Tagesspiegel“. Merkel lasse bisher keinerlei Amtsmüdigkeit erkennen. Man werde zur Hälfte der Legislatur nochmal überprüfen, ob die Koalitionsvereinbarungen mit der Union eine Basis dafür seien, das Bündnis fortzusetzen, erinnerte er an die zwischen den Regierungspartnern abgesprochene Revisionsverfahren. „Darauf konzentrieren wir uns. Alle weiteren Fragen beantworten wir, wenn sie anstehen“, sagte Stegner weiter.

Der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Reiner Hoffmann, rief die Groko zu entschlossenem Weitermachen auf. „Im Koalitionsvertrag steckt noch genug Substanz“, sagte er. „Die Koalition sollte ermutigt werden, ihre Projekte beherzt anzugehen.“ Die Bilanz sei bisher nicht schlecht.