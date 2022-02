Politik : Generalkonsulin bangt um Familie und Freunde in der Ukraine

Nach dem russischen Angriff auf die Ukraine machen sich viele Deutsche Sorgen um den Frieden. Die Ukrainer in Deutschland sorgen sich um ihre Angehörigen in der Heimat. Ihre Gebete und Gedanken seien bei ihren Landsleuten, sagte die Generalkonsulin in Hamburg.

Die ukrainische Generalkonsulin in Hamburg, Iryna Tybinka, bangt um ihre Familie und Freunde in der Heimat. Sie komme aus der westukrainischen Stadt Lwiw (Lemberg), sagte die 44-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. „Meine Mutter bleibt dort, meine Familienangehörigen bleiben dort.“ Es habe leider schon viele Explosionen in der Region gegeben. „Wir sin...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.