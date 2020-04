Anschläge geplant : Generalbundesanwalt geht gegen IS-Terrorzelle in NRW vor

Die Bundesanwaltschaft hat am Morgen in Nordrhein-Westfalen vier terrorverdächtige Islamisten aus Tadschikistan festnehmen lassen.

15. April 2020, 09:13 Uhr

Sie und ein fünfter bereits in Untersuchungshaft sitzender Mann sollen im Namen der Terrororganisation Islamischer Staat Anschläge in Deutschland geplant haben, wie die Deutsche Presse-Agentur in Karlsruhe erfuhr. Zuerst hatten RTL und «Der Spiegel» berichtet.

Mehr in Kürze!