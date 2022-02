Politik : Gelockerte Kontaktbeschränkungen in Kraft getreten

Für viele Menschen in Niedersachsen ist im privaten Bereich wieder mehr möglich: Hintergrund sind seit Donnerstag gelockerte Corona-Maßnahmen. Weitere Lockerungen sollen in wenigen Tagen folgen.

Gegen das Coronavirus geimpfte und von einer Infektion genesene Menschen dürfen sich in Niedersachsen wieder mit beliebig vielen Menschen im privaten Bereich treffen. Hintergrund ist eine überarbeitete Corona-Verordnung, die am Donnerstag in Kraft getreten ist. Auf diese Lockerung hatten sich Bund und Länder bei den jüngsten Beratungen verständigt. Die...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.