100-Milliarden-Sondervermögen : Geldregen für die Bundeswehr: Einigung noch heute möglich

Enorme Summen will die Koalition in die Bundeswehr fließen lassen. Zur Sommerpause soll der Weg für Rüstungsaufträge in großem Stil frei werden. SPD-Chefin Esken rechnet mit einer Einigung noch am Abend.

In ihren Verhandlungen über ein 100-Mil...

