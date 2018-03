Tote bei Anschlag in Trèbes : Geiselnahme in Supermarkt: Was wir wissen und was noch unklar ist

Der Täter handelte möglicherweise im Auftrag des Islamischen Staates. Drei Geiseln und der Täter sind tot.

von dpa/shz.de

23. März 2018, 16:48 Uhr

Carcassonne/Trèbes | In Trèbes in Südfrankreich hat es am Freitag in einem Supermarkt eine Geiselnahme mit vermutlich terroristischem Hintergrund gegeben. Der Geiselnehmer wurde von Einsatzkräften getötet, meldeten die französische Nachrichtenagentur AFP und der Sender BFMTV unter Berufung auf Ermittlerkreise. Innenminister Gérard Collomb bestätigte die Tötung via Twitter.

Le preneur d’otages a été abattu.

Je m’exprimerai dans quelques instants depuis #Trèbes. — Gérard Collomb (@gerardcollomb) 23. März 2018

Alle aktuellen Informationen zur Lage in Trèbes gibt es in unserem Liveticker.

Frankreich war in den vergangenen Jahren mehrfach Ziel islamistischer Anschläge. Vor allem die Attacken von Paris 2015 und Nizza 2016 hatten das Land schwer erschüttert. Die Behörden sprechen regelmäßig von einer weiterhin hohen Gefahr. Innenminister Collomb hatte Ende Februar berichtet, dass seit Jahrestag zwei Anschläge auf eine Sportstätte und auf Militärkräfte vereitelt worden seien.

Was wir bisher wissen:

Bei seiner Geiselnahme hatte sich der Täter auf die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) berufen. Der IS reklamierte die Geiselnahme für sich. Nach Angaben von Premierminister Édouard Philippe deute alles auf einen Terrorakt hin. Dies ließen alle vorliegenden Informationen vermuten, sagte der Politiker am Freitag vor Journalisten in Mulhouse. Präsident Emmanuel Macron bestätigte diese Ansicht am Rande des EU-Gipfels in Brüssel.

Innenminister Gérard Collomb bestätigte, dass zwei Angriffe des Mannes und die Geiselnahme insgesamt drei Opfer forderten. Zunächst habe er in Carcassonne Menschen in einem Auto angegriffen, sagte der Minister am Freitag. Dabei kam nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP ein Mensch ums Leben. Anschließend verletzte der Täter Collomb zufolge einen Polizisten an der Schulter, bevor er sich zu dem Supermarkt im Ort Trèbes begab und dort zwei Menschen tötete.

Eines der Todesopfer war nach einem Augenzeugenbericht ein Metzger des Markts. „Das ist ein Kollege und vor allem ein Freund, ein supernetter Typ“, sagte ein anderer Metzger des Supermarkts am Freitag dem Sender „Europe 1“. „Es ist traurig zu sehen, dass man nirgends in Sicherheit ist.“ Er selbst habe den Angreifer nicht gesehen, aber die Schüsse gehört. Gemeinsam mit etwa 30 Kunden und zwei Kolleginnen sei er durch den Notausgang hinter der Metzgertheke geflohen und habe sich in einer benachbarten Autowerkstatt versteckt.

Die Anti-Terror-Abteilung der Pariser Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung wegen Mordes und versuchten Mordes im Zusammenhang mit Terrorismus eingeleitet. Das teilte die Behörde am Freitag mit. Außerdem wird wegen Freiheitsberaubung ermittelt.

Die Polizei konnte den Geiselnehmer laut französischen Medienberichten identifizieren. Wie der Radiosender France Info meldete, ist der Mann den Geheimdiensten bekannt und in einer Datenbank zur Bekämpfung von Terrorismus und Radikalisierung verzeichnet. Er war den Behörden nach Angaben von Innenminister Gérard Collomb für kleinere Delikte bekannt. Er bezeichnete den Mann als Terroristen. „Wir haben ihn beobachtet. Wir dachten, dass es keine Radikalisierung gibt. Er ist plötzlich zur Tat geschritten, obwohl er schon überwacht wurde.“

Es handele sich um den 26-Jährigen Redouane Lakdim, sagte Collomb. Die südfranzösische Zeitung „La Dépêche du Midi“ berichtete darüber hinaus, der Terrorist sei Marokkaner. Er sei anhand des Nummernschildes seines Autos identifiziert worden. Den Wagen fanden die Fahnder auf dem Parkplatz des Supermarktes.

Der Täter habe außerdem die Freilassung des Terrorverdächtigen Salah Abdeslam gefordert, berichtete der Sender BMFTV ohne Angabe einer klaren Quelle. Der französische Staatsbürger Abdeslam soll zu einer Terrorzelle der Terrororganisation Islamischer Staat (IS) gehören, die die schweren Anschläge in Paris im November 2015 und in Brüssel im März 2016 verübte. Er sitzt in Frankreich in Untersuchungshaft.

Das Innenministerium und die Polizei riefen die Menschen am Freitagvormittag auf Twitter dazu auf, den Bereich um den Supermarkt in dem 5500-Einwohner-Ort zu meiden. Die Geiselnahme begann gegen 11 Uhr in Trèbes östlich von Carcassonne. „Ein großer Teil der Mitarbeiter und der Kunden des Super U konnten fliehen“, zitierte AFP eine namentlich nicht genannte informierte Person.

Foto: dpa

Laut Gendarmerie war die Lage am frühen Nachmittag noch „nicht stabilisiert“, meldeten französische Medien. Das Gebiet wurde weiträumig abgeriegelt. Dann erfolgte der Zugriff durch Einsatzkräfte. Ein Polizist wurde schwer verletzt. Er hatte sich gegen eine Geisel austauschen lassen. Das sagte Collomb am Freitag nach dem Ende der Geiselnahme. Er sprach von einer Heldentat. Der Beamte habe sein Telefon mit einer offenen Verbindung auf einem Tisch liegen lassen, sagte Collomb. So hätten die Einsatzkräfte hören können, was sich im Supermarkt abspielte. Als Schüsse fielen, seien sie eingeschritten.

Foto: dpa

Zwischen der Geiselnahme in dem Supermarkt und dem kurz zuvor abgegebenen Schuss auf einen Polizisten in Carcassonne gibt es einen Zusammenhang. Zunächst habe er in Carcassonne Menschen in einem Auto angegriffen, sagte der Minister. Dabei kam nach Angaben der Nachrichtenagentur AFP ein Mensch ums Leben. Anschließend verletzte der Täter einen Polizisten an der Schulter, bevor er sich zu dem Supermarkt in Trèbes begab und dort zwei Menschen tötete. Premierminister Édouard Philippe bestätigte, dass der Polizist nicht in Lebensgefahr sei.

Was wir nicht wissen: