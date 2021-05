Kirche : Gegen den Vatikan: „Segnungsgottesdienste für Liebende“

Im März hat der Vatikan Segnungen homosexueller Paare verboten. Doch viele katholische Gläubige in Deutschland verweigern den Gehorsam: mit „Segnungsgottesdiensten für Liebende“.

Köln/Berlin | Bundesweit finden am Montag in katholischen Kirchen „Segnungsgottesdienste für Liebende“ statt - auch für homosexuelle Paare, obwohl der Vatikan dies kürzlich ausdrücklich verboten hat. Insgesamt geht es um rund 100 Gottesdienste, von denen einige schon am Sonntag abgehalten worden sind. Eine Aktion dieser Art und Größenordnung hat es in der Kirche...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.