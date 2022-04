Informationstechnologie : Gefahr durch Cyberangriffe durch Krieg in der Ukraine erhöht

Die Sicherheitslage im Bereich der IT-Sicherheit wird durch die russische Invasion in der Ukraine auch hierzulande belastet. Bei einigen kürzlichen Vorfällen ist ein direkter Bezug jedoch bisher nicht bekannt.

Cyberangriffe in Mecklenburg-Vorpommern sind durch den Krieg in der Ukraine wahrscheinlicher geworden. Wie das Landesinnenministerium mitteilte, ist die Gefahr größer geworden. In Schwerin sieht man sich auch durch die Sicherheitshinweise des Bundesamts für Verfassungsschutz in dieser Sicht bestärkt: „Das Risiko, dass auch deutsche Stellen zu Zielen we...

