RAF-Anschlag : Gedenktafel für getöteten Rohwedder in Düsseldorf enthüllt

Eine Messingtafel im Boden wird von nun an in Düsseldorf an den vor 31 Jahren getöteten Politiker Detlev Karsten Rohwedder erinnern. Sie wurde am Freitag von Oberbürgermeister Stephan Keller (CDU) und der Familie Rohwedder enthüllt, wie eine Sprecherin der Stadt sagte. Im Anschluss gab es einen Empfang am Rathaus, bei dem auch der ehemalige Bundespräsident Horst Köhler anwesend war.

Die Gedenktafel wurde vor Rohwedders ehemaligem Wohnhaus auf dem Kaiser-Friedrich-Ring in den Boden gelassen. Die Inschrift startet mit den Worten „Am 1. April 1991 wurde Detlev Karsten Rohwedder, Präsident der Treuhandanstalt, Manager, Politiker, Familienvater und langjähriger Bürger dieser Stadt, in seinem Wohnhaus Opfer eines feigen Anschlags, der i...

