Politik : Gedenken an getötete Polizisten im Düsseldorfer Landtag

Der Innenausschuss des Düsseldorfer Landtags hat am Donnerstag der beiden in Rheinland-Pfalz getöteten Polizisten gedacht. „Die Kolleginnen und Kollegen aus Rheinland-Pfalz stehen auch stellvertretend für die zahlreichen Polizisten im gesamten Land und in Nordrhein-Westfalen”, sagte der Ausschussvorsitzende Daniel Sieveke (CDU). Es sei die Pflicht aller Innenpolitiker für den bestmöglichen Schutz derjenigen zu sorgen, die jeden Tag die freiheitlich-demokratische Grundordnung verteidigten.

Am vergangenen Montag waren eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und ein 29 Jahre alter Oberkommissar bei einer Verkehrskontrolle in der Nähe von Kusel erschossen worden. Gegen die beiden 32 und 38 Jahre alten Tatverdächtigen war am Dienstag Haftbefehl wegen des Verdachts auf gemeinschaftlichen Mord erlassen worden. Sieveke verurteilte Hass-Kommentare ...

