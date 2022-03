Bildungsministerin : Gebauer sieht digitale Aufholjagd in „vollem Gang„

Die digitale Aufholjagd der Schulen in NRW ist nach Worten von Bildungsministerin Yvonne Gebauer in „vollem Gang“. Allerdings sei die Digitalisierung der Schullandschaft ein Dauerlauf, betonte die FDP-Politikerin am Donnerstag in Düsseldorf. Stand Ende 28. Februar 2022 hatten die Schulträger allein aus dem Infrastrukturpaket „Digitalpakt Schule“ des Bundes rund 94 Prozent - 894 Millionen Euro - der ihnen insgesamt zur Verfügung stehenden Mittel beantragt.

Auch die Mittel aus den Programmen zur Ausstattung von Lehrkräften sowie von Schülerinnen und Schülern mit besonderem Bedarf seien weitgehend abgerufen und erschöpft. Immer größerer Beliebtheit erfreuen sich der Ministerin zufolge Anwendungen des vom Land betriebenen digitalen Angebots Logineo, das inzwischen rund 60 Prozent der Schulen nutzen. Es umfa...

