Interview nach Tod von Polizisten in Kusel : GdP-Vize Radek: „Fahrzeugkontrollen mit vorgehaltener Waffe sind keine Lösung“

Bei einer Verkehrskontrolle werden zwei Polizisten erschossen. Hätte man das Tötungsdelikt in Kusel verhindern können? Das fragen sich viele Bürger. Der Vize-Chef der Polizeigewerkschaft GdP, Jörg Radek, glaubt im Interview nicht an die Wirkung besserer Schutzausrüstung oder Trainings . Etwas anderes müsse sich nach der schrecklichen Tat ändern.

Herr Radek, nach dem Doppelmord an zwei Polizisten in Rheinland-Pfalz stellen sich viele Menschen die Frage, was jetzt passieren muss, um solche Horrortaten künftig zu verhindern. Sollte die Polizei robuster vorgehen, also etwa nach amerikanischem Vorbild Fahrzeugkontrollen mit vorgehaltener Waffe vornehmen? Nein, das ist doch keine Lösung. Die Polizei...

