Für Ende der großen Koalition : Gabriel nennt Rennen um das Kanzleramt «völlig offen»

Am Sonntag treffen Bundeskanzlerin Angela Merkel und SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz im einzigen Fernsehduell dieses Wahlkampfs aufeinander. Am 24. September wird gewählt. Die SPD liegt in den Umfragen zwischen 22 und 24 Prozent, die Union zwischen 37 und 40 Prozent.