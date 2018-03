Kritik an Türkei-Intervention in Syrien : Fußball-Profi Deniz Naki tritt vor UN-Gebäude in Hungerstreik

Der Deutsch-Kurde will mit dem Streik an die Verantwortung der UN im Syrienkrieg erinnern.

von dpa

21. März 2018, 11:02 Uhr

Genf | Der Fußball-Profi Deniz Naki nimmt vor dem UN-Gebäude in Genf an einem Hungerstreik teil. Der Deutsch-Kurde will damit gegen die militärische Intervention der Türkei in Syrien protestieren. „Mit diesem Hungerstreik möchten wir die Vereinten Nationen an ihre Verantwortung erinnern und gegen den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg der türkischen Regierung protestieren“, sagte der frühere Profi des FC St. Pauli der „Welt“.

Um den Widerstand in #Efrîn zu unterstützen und um die UN an ihre Verantwortung zu erinnern, beginnt morgen ein Hungerstreik an dem ich teilnehmen werde. Ich hoffe auf die Unterstützung vieler Menschen. Wir sehen uns morgen um 12 Uhr vor dem 2. Hauptsitz der UN. #TwitterKurds — Deniz Dersim Naki (@DenizDersimNaki) 18. März 2018

Der ehemalige deutsche U21-Nationalspieler ist von der türkischen Fußballföderation (TFF) lebenslang gesperrt. Naki, der in Düren aufgewachsen ist, spielte zuletzt beim türkischen Drittligisten Amed Sportif Faaliyetler in Diyarbakir. Wegen „massiver Sicherheitsbedenken“ hatte der 28-Jährige erklärt, nicht mehr in die Türkei zurückkehren zu wollen. Seinen Vertrag beim Verein will er auflösen. „Letztlich sorgten seine Familie und sein Umfeld für diese Entscheidung“, sagte sein Frankfurter Anwalt Stephan Kuhn dem Magazin „Der Spiegel“.

Anfang Januar war Naki bei einem Heimatbesuch in seinem Auto auf der A4 nahe Düren beschossen worden. Naki hatte den Verdacht geäußert, dass der türkische Geheimdienst MIT hinter den Schüssen stecken könnte. Bis heute sind die Hintergründe jedoch unklar.

Seit Jahren gilt Naki als Kritiker des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Wegen angeblicher Terrorpropaganda für die kurdische Arbeiterpartei PKK war der Fußballer im Mai 2017 zu 18 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt worden. Der ehemalige St.-Pauli-Spieler sieht sich wegen pro-kurdischer Äußerungen bereits seit längerer Zeit als „Zielscheibe“.

„Ich kann mir keinen Fehler mehr erlauben. Denn die Menschen, die mich nicht lieben, suchen nur nach Fehlern. Finden sie etwas, werden sie mich einsperren“, sagte Naki im August der Tageszeitung „Die Welt“. Damals sagte er, die Türkei werde er nicht verlassen, er sei „keiner, der abhaut.“ Es kam anders.

Während seiner Zeit beim kurdischen Drittligisten habe es Attacken auf Team und Vorstand bei Auswärtsspielen gegeben. „Wir werden beschimpft und mit Gegenständen beworfen. Das schlimmste Spiel war in Ankara. Da wurde unser Vorstand auf der Tribüne richtig zusammengeschlagen. Der Vizepräsident hatte eine gebrochene Nase, mein Anwalt einen Jochbeinbruch.“ Er selber sei über die gesamte Spieldauer beleidigt worden. Die Polizei schütze das Team nicht. Er habe auch Morddrohungen aus Deutschland erhalten. Frühere türkische Jugendfreunde wollen „wegen der Kurden-Sache nichts mehr mit mir zu tun haben“, berichtete Naki.