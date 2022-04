Schulen : Für 82.500 Schüler beginnen Abiturprüfungen in NRW

In Nordrhein-Westfalen beginnen nach mehr als zwei Jahren Schulbetrieb unter pandemiebedingten Einschränkungen an diesem Dienstag die Abiturprüfungen. Es sei trotz aller zurückliegenden Erschwernisse sichergestellt, dass die Prüflinge „zu einem vollwertigen und erfolgreichen Abschluss ihrer schulischen Laufbahn kommen“ könnte, versicherte Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) am Montag.

Rund 73.000 Schülerinnen und Schüler an...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.