CDU-Vorsitzender : Friedrich Merz nach Kiew-Reise zurück im NRW-Wahlkampf

24 Stunden nach seinem Besuch in der Ukraine hat der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz nach seiner Rückkehr nach Deutschland von seinen Erfahrungen im Kriegsgebiet berichtet. „Ich stehe noch unter dem Eindruck der Reise und der Begegnungen dort“, sagte Merz am Mittwochnachmittag auf einer NRW-Wahlkampfveranstaltung in Bad Salzuflen. „Lassen sie uns dankbar sein, dass es uns hier so gut geht und wir seit mehr als 70 Jahren in Frieden und Freiheit leben.“

Noch am Abend zuvor war der CDU-Chef na...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.