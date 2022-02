Invasion Russlands : Friedensnobelpreisträger warnen vor Atomwaffeneinsatz

Russland verfüge über ein modernes Atomwaffenarsenal und werde jeden Angreifer vernichten, sagte Putin bei seiner Rede zu Beginn der russischen Invasion. Friedensnobelpreisträger sind besorgt.

Die Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen (ICAN) sieht nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine die Gefahr eines Atomwaffeneinsatzes. Zur Rhetorik des russischen Präsidenten Wladimir Putin teilte ICAN am Donnerstag in Genf mit: „Von seinen Worten und Taten her ist klar, dass der Einsatz von Atomwaffen immer auf dem Tisch ist und das...

