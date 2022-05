Koalitionsverhandlungen : Fridays for Future fordert Klimaschutzziele

Die Klimaschutzbewegung Fridays for Future will die bevorstehenden Koalitionsverhandlungen in Schleswig-Holstein mit einer Kundgebung begleiten. Die Aktion am 27. Mai steht unter der Überschrift „Umsteuern auf Klimakurs statt Kurs halten“, wie die Organisatoren am Mittwoch mitteilten.

Fridays for Future verlangt von der kün...

