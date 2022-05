Demonstration : Fridays for Future demonstriert vor Landtagswahl in Kiel

Kurz vor der Landtagswahl an diesem Sonntag will die Klimabewegung Fridays for Future heute an mehreren Orten in Schleswig-Holstein auf die Straße gehen. Bei der Demonstration im Zentrum der Landeshauptstadt Kiel (14.00 Uhr) erwarten die Organisatoren rund 4500 Teilnehmer. Weitere Aktionen sind unter anderem in Lübeck, Elmshorn, Neumünster und Pinneberg geplant.

Fridays for Future fordert von der künf...

