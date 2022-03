Ukraine-Krieg : Frauentag: Mitgefühl mit ukrainischen Frauen

Am 8. März geht es um die Gleichstellung von Frauen, um gleiche Bezahlung und gleiche Chancen. In diesem Jahr rückt das Schicksal der Frauen in der Ukraine besonders in den Blick.

Mitgefühl mit den ukrainischen Frauen steht im Mittelpunkt vieler politischer Äußerungen zum Internationalen Frauentag an diesem Dienstag. Die Vorsitzende des Landesfrauenrates in Mecklenburg-Vorpommern, Ulrike Bartel, erklärte am Montag: „War der Frauentag ursprünglich als Kampftag für das Frauenwahlrecht ausgerufen worden, kam es durch den Ersten Wel...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.