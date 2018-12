Nach «Gelbwesten»-Protest : Frankreichs Regierungschef setzt Steuererhöhung aus

Nach Straßenblockaden der «Gelbwesten», Massenprotesten und Krawallen ist der Druck wohl zu groß: Frankreichs Regierung will umstrittene Steuererhöhungen aussetzen. Reicht das, um die Wut vieler Franzosen einzudämmen?

von dpa

04. Dezember 2018, 12:45 Uhr

Nach Krawallen und Massenprotesten der «Gelbwesten» setzt die französische Regierung geplante Steuererhöhungen auf Benzin und Diesel für sechs Monate aus.

Keine Steuer rechtfertige es, die Einheit der Nation zu gefährden, sagte Premierminister Édouard Philippe am Dienstag in Paris in einer Fernsehansprache.