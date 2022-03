Staatsoberhaupt : Frankreichs Präsident Macron kandidiert für zweite Amtszeit

Nun hat auch Staatschef Macron seine Kandidatur zur Präsidentschaftswahl erklärt. Er wolle seinen Kurs, der Frankreich auf die Beine helfe, fortsetzen. Seine Mitbewerberinnen sehen das ganz anders.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron kandidiert für eine zweite Amtszeit. Das gab er in einem Brief an die Franzosenbekannt, der am Freitag in vielen Zeitungen abgedruckt wurde. Während seiner Amtszeit eingeleitete Veränderungen hätten vielen Franzosen zu einem besseren Leben und Frankreich zu mehr Unabhängigkeit verholfen, schrieb Macron, der wegen ...

