Explosion in Saudi-Arabien : Formel 1 unter Schock: Raketen-Attacke nahe Rennstrecke in Dschidda

Bedrohliche Szenen nahe der Formel-1-Rennstrecke in Dschidda in Saudi-Arabien: Ein Öllager des Hauptsponsors Aramco steht nach einer Raketen-Attacke der Huthi-Rebellen in Flammen. Die Sicherheit beim Grand Prix soll aber gewährleistet sein.

Der Rauchgeruch der schockierenden Raketen-Attacke kroch Formel-1-Weltmeister Max Verstappen bis unter den Helm. „Es riecht verbrannt, ist das mein Auto?“, funkte der Red-Bull-Fahrer am Freitag beim ersten Training zum Grand Prix in Saudi-Arabien noch an die Box. Doch die Ursache war weit beängstigender. Jemenitische Huthi-Rebellen hatten nach eigenen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.