Militärmaschine : Flugzeug auf den Philippinen abgestürzt: 50 Tote

Eine philippinische Militärmaschine hat die Landebahn auf der Insel Jolo verpasst und ist beim Versuch, wieder durchzustarten, abgestürzt. Bei dem tragischen Vorfall sind 50 Menschen gestorben.

Cagayan de Oro | Nach dem Absturz eines Militärflugzeugs auf den Philippinen ist die Zahl der Todesopfer auf 50 gestiegen. Bei den Toten handele es sich um 47 Soldaten in der Maschine und drei Zivilisten am Boden, teilte das Verteidigungsministerium mit. Weitere 49 Soldaten und vier Zivilisten seien verletzt in Krankenhäuser gebracht worden, hieß es. Augenzeugen zu...

