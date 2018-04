Nach Anschlag in Kabul : Flüchtlingsverbände kritisieren Abschiebeflug nach Afghanistan

Hilfsorganisationen zweifeln daran, dass Afghanistan sicher ist und fordern neue Lageberichte über die Situation im Land.

von dpa

23. April 2018, 12:30 Uhr

Berlin | Flüchtlingsorganisationen kritisieren einen offenbar geplanten Abschiebeflug nach Afghanistan. Der Flug soll nach Angaben des Flüchtlingsrats Sachsen-Anhalt am Dienstag aus Düsseldorf starten.

Hilfsorganisationen zweifeln daran, dass Afghanistan für abzuschiebende Migranten sicher ist. So forderte der Flüchtlingsrat, den Flug zu stoppen. Er verwies am Montag auf einen verheerenden Bombenanschlag der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) am Wochenende in Kabul, bei dem mehr als 50 Menschen getötet wurden: „Es ist an Absurdität nicht zu überbieten, wenn auf Anschläge Abschiebungen folgen.“

Nach dem jüngsten Attentat in Kabul: Flüchtlingsrat fordert Stornierung des morgigen Abschiebungscharters und appelliert an Bundespolizei. Nicht an Abschiebungen nach Afghanistan und anderswo beteiligen! https://t.co/HwiaYYX5P7 — Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein (@FRSHev) 23. April 2018

Günter Burkhardt, Geschäftsführer von Pro Asyl, erklärte: „Wir halten diesen Abschiebeflug für unverantwortlich. Wir fordern erneut aktuelle Lageberichte des Auswärtigen Amtes zu Afghanistan.“ Mit elf Sammelabschiebungen seit Dezember 2016 hat Deutschland bislang 198 Männer nach Afghanistan zurückbringen lassen. Seit 2017 sind sie beschränkt auf Straftäter, terroristische Gefährder und Menschen, die „die Mitwirkung an der Identitätsfeststellung hartnäckig verweigern“.