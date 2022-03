Flucht : Flüchtlingsunterbringung: Bundeswehr stellt Gebäude

Flüchtlinge aus der Ukraine werden im Landkreis Vorpommern-Rügen nun auch in einem Gebäude der Bundeswehr untergebracht. Die Unterkunft biete Platz für 122 Menschen, wie die Kreisverwaltung am Donnerstag mitteilte. Das Gebäude sei an den Kreis übergeben worden, zuvor hatten es Soldaten der Marinetechnikschule hergerichtet; 15 Menschen leben bereits dort. Das Gebäude außerhalb der Strelasund-Kaserne in Kramerhof diente früher als Unterkunft für Marinetruppen der Nationalen Volksarmee. In den Unterkünften des Landkreises leben den Angaben zufolge aktuell 488 Flüchtlinge. Privat seien 720 Menschen aus der Ukraine untergekommen, hieß es.

