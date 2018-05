Nach Randale in Ellwangen : Flüchtling aus Togo im zweiten Versuch abgeschoben

Der in Ellwangen festgenommene Flüchtling ist heute Nacht abgeschoben worden. Die Polizei kam um 4.52 Uhr.

von shz.de

Hamburg | Der erste Abschiebeversuch eines Togoers war in teils gewaltsamen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Flüchtlingen geendet. Bis zu 200 Flüchtlinge hatten damals die Abschiebung des 23-Jährigen verhindert. Eine politische Debatte über Flüchtlingsgewalt gegen Polizisten, unverhältnismäßige Polizeihärte und einer möglichen "Anti-Abschiebe-Industrie", die CSU-Mann Alexander Dobrindt in Deutschland ausgemacht haben will, folgte.

In der Nacht abgeschoben

Nun wurde der junge Mann abgeschoben, das teilte Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (CDU) in Stuttgart mit. Nachdem die Verfassungsbeschwerde vom Anwalt des Togoers gestern vom Bundesgerichtshof abgewiesen wurde, holten Polizeikräfte den 23-Jährigen noch in der Nacht ab und brachten ihn zum Flughafen nach Frankfurt. Das meldet "bild.de". Per Flugzeug wurde der Togoer schließlich nach Italien geflogen.