Haushalt : Finanzminister: „Schuldenbremse keine Investitionsbremse“

Im Streit um Niedersachsens Investitionspolitik hat Finanzminister Reinhold Hilbers die Schuldenbremse verteidigt. Von 2024 an seien im Landeshaushalt Investitionen von zwei Milliarden Euro pro Jahr geplant, sagte der CDU-Politiker am Donnerstag im Landtag in Hannover. Das seien 40 Prozent mehr als in den Jahren 2017 bis 2021, als 1,4 Milliarden Euro pro Jahr investiert worden seien. „Die Schuldenbremse ist also keine Investitionsbremse“, sagte Hilbers. Das Ziel sei dabei, „eine Umverteilung (...) zulasten der künftigen Generationen zu vermeiden“.

Die Frage, wie Niedersachsen künftig in...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.