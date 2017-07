Spektakulärer Diebstahl : Festnahmen nach 100-Kilo-Goldmünzen-Coup

vergrößern 1 von 5 Foto: Paul Zinken 1 von 5









Die gestohlene, riesige Goldmünze aus dem Berliner Bode-Museum ist vermutlich verkauft und möglicherweise zerstört worden. «Wir gehen davon aus, dass die Münze in Teilen oder ganz veräußert wurde», sagte Carsten Pfohl vom Berliner Landeskriminalamt.

Die Ermittler gehen demnach nicht davon aus, noch Bestandteile der Münze zu finden. «Meine Hoffnung, dass wir die Münze auch nur in Teilen finden, ist leider relativ gering», sagte der Ermittler. Gehofft werde aber, noch Goldabrieb an Kleidung oder Autos nachweisen zu können.

Rund drei Monate nach dem spektakulären Diebstahl der 100 Kilogramm schweren Münze mit einem reinen Goldwert von 3,7 Millionen Euro wurden heute gegen vier Tatverdächtige im Alter von 18 bis 20 Jahren Haftbefehle erlassen. Sie sitzen nun in Untersuchungshaft.

Die Tat gehe auf eine organisierte Bandenstruktur zurück, teilte Oberstaatsanwältin Martina Lamb am Mittwoch in Berlin mit. Es werde davon ausgegangen, dass die Täter aus dem Bereich organisierter Clans stammten. Die Ermittlungen richteten sich gegen neun weitere Personen aus dem Bereich des Clans.

Das Goldstück war Ende März aus dem Museum entwendet worden. Laut Staatsanwaltschaft müssen die Täter Insiderkenntnisse gehabt haben. Aus dem Bereich des Museums heraus habe es vermutlich Hinweise auf die Tatmöglichkeit gegeben.

Von den vier Inhaftierten sollen laut den Ermittlungen zwei auf den Videos zu sehen gewesen sein, die die Polizei vor einer Woche aus Überwachungskameras vom S-Bahnhof Hackescher Markt nahe dem Musem veröffentlicht hatte. Keiner der dieser Verdächtigen ist vorbestraft.

Im Fokus der Ermittler stand auch ein Juweliergeschäft. Um 06.00 Uhr war ein Spezialeinsatzkommando der Polizei ausgerückt. Bis zu 300 Beamte durchsuchten mehr als ein Dutzend Objekte - vor allem in Berlin. Schwerpunkt war der Bezirk Neukölln. Anliegen war es, Beweise zu sichern. In Brandenburg wurde eine Wohnung kontrolliert, wie Polizeisprecher Winfrid Wenzel sagte.

In Neukölln wurde ein Juwelierladen durchsucht. Der Juwelier sei im Fokus der Ermittlungen, sagte Wenzel der Deutschen Presse-Agentur. Es gebe Anhaltspunkte, dass der dort Verantwortliche bei Absatz und Verwertung der 100 Kilogramm schweren Beute eine strafrechtlich relevante Rolle gespielt haben könnte.

Zu Spekulationen, dass die Tatverdächtigen zu arabischen Clans gehören sollen, äußerte sich die Polizei zunächst nicht.

Zwei Festnahmen gab es in Wohnungen in den Neuköllner Straßen Mittelweg und Thomasstraße, die nahe beieinander liegen.

Diebe hatten Ende März eine zwei Zentner schwere kanadische Goldmünze mit dem Bild von Königin Elizabeth II. aus dem Museum gestohlen. Allein das Material - reinstes Gold - ist geschätzt etwa 3,7 Millionen Euro wert. Wegen der Schwere der Münze ging die Polizei von mehreren Tätern aus.

Das gestohlene Goldstück namens «Big Maple Leaf», 2007 in nur fünf Exemplaren von der Königlichen Kanadischen Münze geprägt, war die Leihgabe eines Privatmanns an das Bode-Museum. Die Polizei ging damals davon aus, dass die Diebe die Münze einschmelzen und in kleineren Portionen zu Geld machen wollen.

Im Bode-Museum waren nach dem Diebstahl die Sicherheitsvorkehrungen verstärkt worden. Die Täter waren am frühen Morgen über die direkt an dem Museum vorbeiführende S-Bahntrasse in das Gebäude eingestiegen. Eine Leiter und eine Schubkarre ließen sie in der Nähe stehen.

Das Berliner Bode-Museum ist Teil des Unesco-Welterbes Museumsinsel. Das 1897 als Kaiser-Friedrich-Museum gegründete Haus beherbergt heute die Skulpturensammlung und das Museum für Byzantinische Kunst. Das Münzkabinett zeichnet Geschichte auf der Grundlage der Zahlungsmittel nach. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es nach dem Museumsgründer Wilhelm von Bode umbenannt.

von dpa

erstellt am 12.Jul.2017 | 14:53 Uhr