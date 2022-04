Kranker Ehemann und vier Kinder : Feministin und Familienmensch: Was über Anne Spiegel bekannt ist

Der politische Druck wurde zu groß: Familienministerin Anne Spiegel tritt zurück. In der Vergangenheit sprach die 41-Jährige auch über private Probleme, Dauerstress in der Familie und ihren Mann, der in seiner Rolle als Vollzeitvater diskriminiert wird.

Ihr Ehemann erlitt im März 2019 einen Schlaganfall, ihre Kinder kamen mit der Corona-Pandemie nur schlecht zurecht: Die zurückgetretene Bundesfamilienministerin Anne Spiegel (Grüne) gab in ihrer Rede am Sonntagabend mit stockender Stimme private Details bekannt, mit der sie ihre Frankreich-Reise unmittelbar nach der Flut-Katastrophe im Ahrtal rechtfert...

