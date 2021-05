„CovPass“ : Feldtest für digitalen Corona-Impfnachweis gestartet

Wie könnte ein Impfnachweis einfach und fälschungssicher aussehen? In Potsdam startet nun ein Testlauf für den „CovPass“.

Potsdam | Für den geplanten digitalen Corona-Impfnachweis ist am Donnerstag in Potsdam ein bundesweiter Testlauf gestartet worden. In den kommenden Tagen werde der „kontrollierte Feldtest“ auf Impfzentren in weiteren Bundesländern sowie Arztpraxen erweitert, sagte Gottfried Ludewig, Abteilungsleiter Digitales aus dem Bundesgesundheitsministerium, im Impfzent...

