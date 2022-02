Politik : FDP-Fraktion fordert Auflösung der Klimastiftung MV

Nach der russischen Eskalation im Ukraine-Konflikt hat die oppositionelle FDP eine Sondersitzung des Landtags in Schwerin noch in dieser Woche gefordert - und eine Auflösung der von Nord Stream finanzierten Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern. Die Gründung der Stiftung war im Januar 2021 vom Landtag in einer Sondersitzung beschlossen worden.

Der FDP-Fraktionsvorsitzende René Domke erklärte am Dienstag: „Wir begrüßen den Stopp der Zertifizierung von Nord Stream 2. Für Mecklenburg-Vorpommern bedeutet das, dass die Auflösung der kritischen "Stiftung Klima- und Umweltschutz MV" nun auf die Tagesordnung kommen muss.“ Die Landesregierung hatte am Dienstag die Stiftung, die unter anderem die Fert...

