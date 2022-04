Parteien : FDP-Chef: Mehr öffentlich-private Projekte in Niedersachsen

Der Chef der niedersächsischen FDP, Stefan Birkner, will mehr öffentliche Projekte mit privater Beteiligung. Sogenannte Öffentlich-Private-Partnerschaftsprojekte (ÖPP) könnten helfen, den Investitionsstau in Niedersachsen in Milliardenhöhe zu beseitigen, sagte Birkner in einem Gespräch mit der „Hannoverschen Allgemeinen Zeitung“ (Dienstag). Auch müsste die N-Bank zu einer „echte Investitionsbank“ werden.

An den Hochschulen gebe es einen Investitionsstau von vier Milliarden Euro; auch Krankenhäuser und öffentliche Gebäude seien renovierungsbedürftig. „Die Universitäten weisen immer wieder darauf hin, dass sie viele Projekte mit ÖPP-Projekten realisieren könnten“, sagte Birkner. Die Vorschläge würden aber von Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) und...

