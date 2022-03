Krieg in der Ukraine : Fast 1,7 Millionen Flüchtlinge in Polen angekommen

Fast 80.000 Flüchtlinge aus der Ukraine haben allein gestern die Grenze nach Polen überschritten. Mittlerweile nähert sich die Zahl der Geflüchteten in dem Nachbarland der Zwei-Millionen-Grenze.

Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine haben sich fast 1,7 Millionen Menschen in Polen in Sicherheit gebracht. Das teilte der polnische Grenzschutz am Sonntag beim Kurznachrichtendienst Twitter mit. Allein am Samstag hätten rund 79.800 Menschen die Grenze überschritten, eine Zunahme um fünf Prozent gegenüber dem Vortag. Besonders stark war der Zu...

