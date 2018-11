Automatisierte Massenkontrollen? : Fahrverbote: Eine Mischung mit Neurosen

Schleierfahndung nach Dieselfahrern: Das Fahrverbotsdrama nimmt immer skurrilere Züge an – und beängstigendere. Erst langsam dämmert der Öffentlichkeit, was Politik und Verwaltung, Industrie und Justiz dem Land im einträchtigen Verbund eingehandelt haben. Ein Kommentar zu den neuesten Wunschträumen der Verkehrsüberwachung.

von Burkhard Ewert

17. November 2018, 05:00 Uhr

Osnabrück | Der Umgang mit Vorschriften durch VW & Co war kein Ruhmesblatt, keine Frage. Das gilt aber auch für den Umgang mit Messstellen und Messwerten. Hier haben sich berechtigte Anliegen mit preußischer Pingeligkeit, Anti-Auto-Ideologie und Angstneurosen vor dem Hintergrund einer einigermaßen willkürlichen Festlegung auf einen Stickoxid-Grenzwert zu einer unguten Mischung zusammengefunden. In den gesundheitsfanatischen USA gelten auf Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation gut 100 statt 40 Mikrogramm. Auch am deutschen Arbeitsplatz sind weit höhere Konzentrationen sogar für längere Zeiträume erlaubt, als der Durchschnittsbürger unmittelbar neben der Fahrbahn an einer Kreuzung verweilt.



Willkür dabei

Höchste Zeit also, die Gesetze, den Grenzwert und die sehr verschiedenen Messstandards innerhalb der EU in den Blick zu nehmen – und auch dafür, die Verhältnismäßigkeit bei der Kontrolle von Fahrverboten zu wahren. Ihr Anlass ist viel zu belanglos, das Zustandekommen viel zu willkürlich, um Freiheitsrechte derart zu beschränken, wie es jetzt manche fordern.

Schädlich für alle

Die rechtlichen, technischen und bürokratischen Grenzen derart zu verschieben, würde sich übrigens auch für alle rächen, die keinen Diesel fahren. Oder sollen bald per Gesichtserkennung bald alle Radfahrer erfasst werden, um jenen das Bußgeld abzubuchen, die sich mal irgendwo halblegal vorbeischlängeln?

