Regierung : Europaminister: Teilnahme an Geburtstagsfeier auf Mallorca

NRW-Europaminister Stephan Holthoff-Pförtner hat seine Teilnahme an einer „privaten Geburtstagsfeier“ auf Mallorca zusammen mit Umweltministerin Ursula Heinen-Esser (CDU) und weiteren Regierungsmitgliedern wenige Tage nach der Flutkatastrophe bestätigt. Der Minister sei am Freitag, 23. Juli 2021, gegen Mittag nach Mallorca geflogen und am Sonntagnachmittag darauf nach Deutschland zurückgekehrt, teilte ein Sprecher am Donnerstag mit. Holthoff- Pförtner sei „in der Zeit vollumfänglich arbeitsfähig und immer erreichbar“ gewesen.

„Das Leid der von der Unwetterkatastrophe betroffenen Menschen hat mich tief getroffen“, sagte der Minister. „Das gilt ganz unabhängig vom Ort, an dem ich mich gerade aufhalte. Sollte ich einen anderen Eindruck erweckt haben, so bedauere ich dies sehr.“ Die wegen ihres Mallorca-Aufenthalts stark unter Druck stehende Heinen-Esser hatte zuvor erklärt, an...

