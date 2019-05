„Europa bedeutet für mich Freiheit“

Der Zufall führte die Litauerin Rima Schmidbauer nach Deutschland – wo sie ihre große Liebe fand

23. Mai 2019, 09:22 Uhr

Glücksburg | Das „EU-Parlament der Schleswig-Holsteiner“ hat getagt. Im Kieler Landtag hat unsere Aktion Menschen aus den EU-Mitgliedstaaten zusammengeführt. Die Leserinnen und Leser gaben in einer engagierten Debatte Europa eine Stimme. Fazit: Wir müssen mehr für Europa tun. In einer Serie stellen wir die Europäer vor.

„Freiheit!“ Rima Schmidbauer muss nicht lange überlegen, wenn man sie nach der größten Errungenschaft der europäischen Einigung fragt. „Du kannst hinfahren, wohin du willst“, sagt sie. Als Litauerin weiß sie diese grenzenlose Freiheit besonders zu schätzen. Einen Großteil ihres Lebens hat die 60-Jährige unter dem Dach der kommunistischen Sowjetunion verbracht. Erst mit dem Fall des Eisernen Vorhangs erlangte Litauen 1990 seine Selbstständigkeit wieder. 2004 erfolgte der Beitritt zur EU. Viele Menschen in den baltischen Staaten hätten aber noch heute Angst vor den Russen, sagt Rima Schmidbauer.

2011 führte sie der Zufall nach Deutschland. Als studierte Physiklehrerin und Sozialpädagogin arbeitete sie in Vilnius unter anderem für die Arbeitsagentur. Als es darum ging, im Rahmen eines Projekts Altenpfleger nach Deutschland zu vermitteln und sich niemand meldete, stieg Rima Schmidbauer kurzerhand selbst in den Flieger. „Ich habe mir gesagt: Ich probiere es aus und kann dann über meine Erfahrungen berichten.“

Aus der geplanten Stippvisite wurde ein dauerhafter Aufenthalt. Weil Rima Schmidbauer Gefallen an dem Job fand und der Liebe wegen – die Mutter zweier erwachsener Söhne lernte in der Nähe des hessischen Hanau ihren zweiten Mann kennen. Mit dem lebt sie seit Anfang 2015 in Glücksburg. An der Ostsee. Wasser und Wind – das ist für die Litauerin ein Stück Heimat. „Wir gehen jeden Tag an der Förde spazieren.“ Ihr Heimweh kann sie nicht verhehlen. Mindestens ein bis zwei Mal pro Jahr, sagt sie, geht’s zum Besuch ins Baltikum.

Aber ansonsten fühlt sie sich wohl in ihrer neuen Heimat. „Ich liebe die Leute hier, lerne viel von ihnen.“ Sogar das plattdeutsche Konzert neulich habe ihnen gefallen – obwohl weder sie als Litauerin, noch ihr Mann als Hesse viel von dem Text verstanden hätten.

Dass Europa aber auch seine Tücken hat, das wurde Rima Schmidbauer deutlich vor Augen geführt, als sie – noch in Hessen – vor Gericht vergeblich darum kämpfte, dass ihre beiden in Litauen erworbenen Studienabschlüsse hierzulande anerkannt werden. Hadern will sie trotzdem nicht. „Ich liebe meinen Beruf“, sagt die Altenpflegehelferin, die in einer stationären Pflegeeinrichtung arbeitet. Den Umgang mit alten Menschen, ihre vielfältigen Lebensgeschichten, empfinde sie als große Bereicherung.

Und dann bricht sie eine Lanze für das duale Ausbildungssystem in Deutschland. „Dieser Wechsel von Theorie und Praxis – das ist fantastisch“, findet Rima Schmidbauer, „dieses System sollte man in allen EU-Ländern einführen.“ In Litauen strebten dagegen fast alle jungen Leute an die Universitäten, eine praxisbezogene Ausbildung bleibe da auf der Strecke.

Vor der Europawahl macht sich Rima Schmidbauer Sorgen um die Zukunft des Staatenbündnisses. „Wir müssen alles dafür tun, dass die EU bestehen bleibt“, sagt sie mit Blick auf den Brexit. Deshalb ist Wählen für sie auch eine Selbstverständlichkeit. Die Glücksburgerin hat ihr Kreuz bereits gemacht. Streng genommen, sogar zwei. Denn als sie in dieser Woche Post von der litauischen Botschaft bekam, lag darin noch ein weiterer Stimmzettel. Die Litauer sind nämlich an diesem Sonntag auch zur Stichwahl ums Präsidentenamt aufgerufen.