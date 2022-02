Russische Invasion : EU will Regeln für „Massenzustrom“ Vertriebener nutzen

Einige Hunderttausend Menschen in der Ukraine fliehen vor dem Krieg. Aber wohin? Viele kommen nach Polen. Auch Deutschland bereitet sich auf die Aufnahme der Menschen vor. In der EU gibt es derweil ein Novum.

In Erwartung einer riesigen Fluchtbewegung aus der Ukraine will die EU-Kommission erstmals vorschlagen, Regeln für den Fall eines „massenhaften Zustroms“ von Vertriebenen in Kraft zu setzen. Sie werde dazu beim nächsten Treffen der EU-Innenminister an diesem Donnerstag einen Vorschlag vorlegen, sagte EU-Innenkommissarin Ylva Johansson am Sonntag nach e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.