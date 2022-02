Angriff auf Ukraine : EU verhängt Sanktionen gegen Putin und Lawrow

Die EU hatte Russland gewarnt: Ein Ukraine-Angriff werde das größte jemals beschlossene Sanktionspaket zur Folge haben. Jetzt wird gehandelt - das trifft auch den russischen Präsidenten.

Die EU wird nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur auch den russischen Präsidenten Wladimir Putin und Außenminister Sergej Lawrow auf ihre Sanktionsliste setzen. Dies bedeutet, dass möglicherweise in der EU vorhandene Vermögenswerte der beiden Politiker eingefroren werden. Darüber, in wieweit Putin und und Lawrow noch einschränkungslos in die ...

