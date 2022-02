Ukraine-Krise : EU-Sanktionen gegen Russland beschlossen

Die Reaktion auf Putins Entscheidung kommt prompt in Form von Sanktionen. Angesichts der Eskalation beruft EU-Ratspräsident Charles Michel einen Sondergipfel ein.

Die neuen EU-Sanktionen gegen Russland sind nun auch formell von den 27 Mitgliedstaaten beschlossen worden. Das teilte der Rat der EU-Staaten am Mittwochnachmittag mit. Für die folgenden Stunden war die Veröffentlichung im EU-Amtsblatt geplant. Damit wären die Strafmaßmaßnahmen dann in Kraft. Bereits am Dienstagabend hatten sich die Außenministerinnen ...

